Мошенники выманили у алтайской пенсионерки 120 тысяч рублей

Полицейские выясняют принадлежность номера телефона, с которого поступил звонок Фото: Олег УКЛАДОВ

72-летняя жительница Топчихинского района хотела стать партнером в немецкой фирме, однако не получила деньги, а лишилась крупной суммы, сообщает краевое управление МВД.

Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей одной из немецких компаний. Она предложила стать их партнером, в результате жительница Алтая должна была получить деньги. Пенсионерка согласилась и назвала необходимые персональные данные, по которым незнакомка перечислила деньги доверчивой женщины на другие счета. В итоге жительница Алтайского края потеряла 120 тыс. рублей.

– В настоящий момент оперативники устанавливают движение денежных средств и принадлежность номера телефона, с которого поступил звонок, – сообщили в ведомстве.

Полицейские призывают проявлять бдительность, не поддаваться на различные уловки, к которым прибегают мошенники.

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