Житель Алтайского края надругался над подростком

Суд признал мужчину виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

27-летнего жителя Топчихинского района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что ночью в июне 2020 года мужчина сидел в автомобиле на одной из улиц села в Топчихинском районе. В салоне машины, применив насилие, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее мы сообщали, что 28-летнего жителя Барнаула осудили за незаконное проникновении в жилище и половое преступление в отношении пожилой женщины.

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