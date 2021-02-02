В барнаульском СИЗО в банке с медом нашли три телефона

Находка Фото: материалы пресс-служб

Женщина пыталась отправить в СИЗО в Барнауле спрятанные в банке с медом три телефона, две сим-карты, два зарядных кабеля, блок питания с кабелем и два приспособления для усиления звука.

Все это обнаружили при досмотре продуктово-хозяйственной передачи, поступившей в адрес обвиняемого. Запрещенные предметы находились в большой пластиковой банке с медом темного цвета. Они были завернуты в черные полиэтиленовые пакеты.

На женщину за попытку доставить запрещенные предметы на территорию учреждения составлены материалы для привлечения к административной ответственности. Ей грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

- Всего за 2020 год при попытке доставки в учреждения УИС Алтайского края изъяли 2500 рублей, 28 мобильных телефонов, 12 зарядных устройств, 38 сим-карт, 1 литр спиртных напитков промышленного изготовления и 20,25 гр. наркотических веществ, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю