Энергетики объяснили рост счетов за отопление в Барнауле

Батарея Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе жители Барнаула получили квитанции на оплату ЖКХ. Некоторые горожане подумали, что за отопление придется платить больше, однако в СГК заверили, что это не так.

В компании отметили, что цена на тепловую энергию не изменилась. Индексация стоимости гигакалории в 2021 году в Барнауле пройдет 1 июля. Предыдущая была 1 июля 2020 года.

Сумма январской платежки больше обычно из-за экстремально низких температур воздуха и затяжных морозов в этом месяце.

– Для поддержания комфортной температуры в одном и том же здании при -35 и при -10 градусах — требуется разное количество тепла. Поэтому одна из возможных причин увеличения стоимости отопления в платежке — дом потребил больше энергии, – сказано в Telegram–канале СГК.

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