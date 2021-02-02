В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

Возможно усиление ветра Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во второй половине дня 3 и сутки 4 февраля испортится погода. По информации синоптиков, ожидается снег, временами сильный, по югу региона мокрый снег, местами метели. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В алтайском Гидрометцентре также предупредили об усилении ветра до 18-23 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица, с образованием снежных заносов.

В МЧС напоминают, что в сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок.

– Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик, – сообщили в ведомстве.

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