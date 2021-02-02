В Алтайском аграрном университете торжественно открыли кампусный проект Россельхозбанка

Победители и участники викторины Россельхозбанка Фото: предоставлено пресс-службой

29 января в Алтайском государственном аграрном университете состоялся торжественный запуск первого в Сибири кампусного проекта Россельхозбанка. Отныне карта банка может быть использована студентами и сотрудниками вуза и как платежный инструмент, и в качестве универсального ключа доступа в университет. Уже выдано порядка 1500 эксклюзивных кампусных карт, на которых изображен главный корпус вуза.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко, заместитель управляющего отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Антипов, ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков, депутат АКЗС, председатель попечительского совета АГАУ Анатолий Вытоптов, преподаватели и студенты.

Приветствуя всех участников и гостей мероприятия, ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков подчеркнул: «Сегодня знаменательный день для всего университета - открытие кампусного проекта Россельхозбанка в нашем вузе. Все, что мы делаем, идет на благо студентов, безопасности и удобства всех, кто здесь работает и учится. Отдельные слова благодарности региональному филиалу Россельхозбанка за многолетнее сотрудничество в подготовке кадров».

Толчком к запуску такого большого проекта стало долгосрочное сотрудничество вуза и банка в реализации многих совместных мероприятий, в том числе, открытие «Банковской школы» на базе экономического факультета, прохождение летней практики в отделениях Россельхозбанка, стипендиальная программа.

«Наш Алтайский аграрный университет последние 6 лет очень активно сотрудничает по многим направлениям с ведущими алтайскими предприятиями, в том числе и с Россельхозбанком. Все это важно для профессионального роста будущих специалистов и их дальнейшего успешного трудоустройства. Сегодня очередной этап – открытие кампусного проекта, который дает возможность обезопасить работу всего комплекса вуза. Это стоит приветствовать», - отметил заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

«Сегодня в преддверии 20-летия работы Алтайского филиала Россельхозбанка мы занимаем лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса региона, в развитии сельских территорий и вносим свой вклад в развитие социальной жизни края. Открытие кампусного проекта – это промежуточный итог нашей совместной работы с профильным аграрным университетом. Хочу заверить, что это не последний проект, который мы с вами реализуем», – подчеркнул в своем обращении к участникам встречи директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

На открытии были подведены итоги «Студенческой недели с Россельхозбанком», посвященной Всероссийскому Дню студентов. Одним из мероприятий недели стала онлайн-викторина. Самые активные студенты АГАУ, правильно ответившие на все вопросы викторины – а они касались деятельности Россельхозбанка и возможностей работы кампусного проекта – получили брендированные подарки от РСХБ. Их вручила Елена Винокурова, начальник отдела по развитию корпоративного канала продаж Алтайского РФ РСХБ.