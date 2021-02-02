В Барнауле пройдет турнир по настольному теннису среди инвалидов и ветеранов боевых действий

Теннис Фото: pixabay.com

В воскресенье, 7 февраля, алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» проведет открытый турнир по настольному теннису среди инвалидов и ветеранов боевых действий.

Организаторы отмечают, что турнир «Сильные духом» приурочен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Мероприятие состоится в теннисом зале барнаульского спорткомплексе «Обь», ул. Папанинцев, 96. Начало в 10 утра.

Первый турнир по настольному теннису среди инвалидов и ветеранов боевых действий прошел в 2020 году. В нем приняли участие более 40 человек. Были представлены ветеранские организации Алтайского края. В этом году команд будет еще больше.