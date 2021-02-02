Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 февраля 2021 года составило 1985

Число заболевших и выздоровевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 2 февраля скончались 1985 человек с коронавирусом, в том числе 1210 случаев от COVID-19, 775 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронаврусом.11 из них скончались из-за COVID-19, еще четверо – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 39362, в том числе 2616 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 413 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 23263 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 39362 заболевших: 10812 – у больных внебольничной пневмонией, 21232 – у заболевших ОРВИ, в 7318 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 35365 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2368 за минувшие сутки.

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