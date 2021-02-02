В Алтайском крае СК проводит проверку после смерти Александра Назарчука

Александр Назарчук Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти известного политика, экс-председателя алтайского Заксобрания Александра Назарчука. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» сообщили в пресс-службе краевого Следкома.

Правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти Александра Назарчука будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, политик умер на 82-ом году жизни. По предварительной версии, причиной его гибели могла стать утечка газа в доме.

Александр Назарчук был главой регионального парламента в течение трех созывов, влиятельным политиком в Алтайском крае. Также он застал трех глав региона. В 2005 году Назарчук был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Политическую карьеру завершил в 2008 году, когда его не избрали в новый состав заксобрания.

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По предварительным данным, причиной смерти Александра Назарчука могла стать утечка газа (подробнее)