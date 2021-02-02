СМИ: на Алтае рабочий упал в чан для плавки металла

Пострадавшего госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 27 января на одном сталелитейных производств Барнаула произошел несчастный случай, в результате которого рабочий получил множественные ожоги. По данным Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, мужчина упал в чан, где плавился металл. Информация подтверждена полицейской сводкой, сообщает “Банкфакс”.

Из документа следует, что ЧП произошло в здании на улице Трактовой. Двое рабочих были на смене в цеху по плавке металла. Один из них отошел, а когда вернулся, то увидел, что его коллега упал в котел, где плавили металл. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, он получил термические ожоги I, II и III степени на 40 % площади тела.

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что к ним не поступала информация о случившемся.

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