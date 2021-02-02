Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 февраля 2021 года составило 39362

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 февраля 2021 года выросло на 178 человек и составило 39362 случаев инфицирования. Среди зараженных 2616 детей, пишет оперативный штаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1621 человек. Кроме того, 695 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 99. Минздрав края развернул 3385 коек, к кислороду подключены 1996, с ИВЛ – 328.

– 38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 431 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавили в оперштабе.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 194 человека. Всего вылечившихся уже 35365.

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