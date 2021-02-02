На Алтае автомобиль слетел с дороги и перевернулся на крышу

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай утром 1 февраля автомобиль Toyota съехал с дороги и опрокинулся. В аварии пострадал водитель иномарки, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 9 часов утра в Онгудайском районе, на 687 километре Чуйского трата. 36-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Noah, ехал со стороны села Онгудай в направлении села Акташ и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии водитель получил травмы. Его госпитализировали в районную больницу. Предварительно установлено, что сельчанин сел за руль с признаками опьянения. Из-за госпитализации освидетельствование на состояние опьянения не проводили. В медучреждении взяли анализ крови на наличие алкоголя.

– По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), – добавили в ведомстве.

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