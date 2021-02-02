Алтайского ветврача осудили за получение взятки

В суде Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ветеринарного врача признали виновной в получении взятки, пишет краевой Следком.

По данным следствия и суда, с августа 2015 по декабрь 2018 года женщина получала деньги от директора одной из компаний за выдачу сопроводительных документов для реализации мясной продукции. Всего в качестве взятки она получила около 90 тысяч рублей.

Суд признал ветврача виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, женщину оштрафовали на 269 409 рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля на 2 года.

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