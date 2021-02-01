На Алтае женщина пыталась поджечь своих соседей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за помощью к правоохранителям обратились сразу три жителя села Солтон. Сельчане рассказали, что неизвестный пытался поджечь их надворные постройки. В итоге от огня пострадали баня, гараж и сарай, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

Полицейские начали искать тайного поджигателя. В итоге правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя соседка потерпевших, которая нигде не работает. Женщина признала вину и пояснила, что решила поджечь здание из-за ссоры с односельчанами.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, ранее сообщалось, что в Бийске мужчина поджег дом с детьми – его родным 3-летним сыном и дочкой сожительницы, а после стоял в стороне и наблюдал, как разгорается пожар.