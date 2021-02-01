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Барнаулец получил штраф за оскорбление полицейского

Его остановили сотрудники ДПС за нарушения
Татьяна Гейнрих
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Суд назначил ему 15 тыс. руб. штрафа

Суд назначил ему 15 тыс. руб. штрафа

Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Барнаула признали виновным по статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Теперь мужчина должен выплатить штраф.

Как сообщают в пресс-службе краевого Следкома, в апреле осужденного остановили сотрудники ДПС за нарушения. Он не захотел подчиняться законным требованиям правоохранителей, при свидетелях начал оскорблять полицейского и выражаться грубой нецензурной бранью. Тем самым он публично унизил честь и достоинство должностного лица

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее директор барнаульского лицея получил штраф за родительское собрание во время ковида.

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