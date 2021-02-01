Виктор Томенко поручил главе Барнаула заняться проблемами строительства

Томенко поручил Вячеславу Франку уделить внимание «Барнаулкапстрою». Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание мэра Барнаула Вячеслава Франка на проблемы строительной отрасли. Он посоветовал главе города поработать вместе с зампредом правительства Александром Климиным и министром строительства и ЖКХ Иваном Гилевым.

– Эти вопросы необходимо внимательно изучить, уточнить, провести совещания, встречи, и при необходимости, принять решения, если проблемы действительно острые, - отметил Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Так, на прошлой неделе на заседании правления Союза строителей Алтайского края говорили о проблемах предоставления земельных участков под строительство. Франк сказал, что займется этим вопросом в ближайшее время. Также Томенко поручил Вячеславу Франку уделить внимание «Барнаулкапстрою», который находится в непростой финансовой ситуации. По мнению губернатора, в сложившейся ситуации требуется личный контроль со стороны главы города.