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Политика

Виктор Томенко поручил главе Барнаула заняться проблемами строительства

Особое внимание губернатор советовал уделить «Барнаулкапстрою»
Татьяна Гейнрих
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Томенко поручил Вячеславу Франку уделить внимание «Барнаулкапстрою».

Томенко поручил Вячеславу Франку уделить внимание «Барнаулкапстрою».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание мэра Барнаула Вячеслава Франка на проблемы строительной отрасли. Он посоветовал главе города поработать вместе с зампредом правительства Александром Климиным и министром строительства и ЖКХ Иваном Гилевым.

– Эти вопросы необходимо внимательно изучить, уточнить, провести совещания, встречи, и при необходимости, принять решения, если проблемы действительно острые, - отметил Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Так, на прошлой неделе на заседании правления Союза строителей Алтайского края говорили о проблемах предоставления земельных участков под строительство. Франк сказал, что займется этим вопросом в ближайшее время. Также Томенко поручил Вячеславу Франку уделить внимание «Барнаулкапстрою», который находится в непростой финансовой ситуации. По мнению губернатора, в сложившейся ситуации требуется личный контроль со стороны главы города.