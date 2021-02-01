В Алтайском крае ожидается резкое потепление

К 3 февраля температура повысится на 10-15 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ожидается резкое повышение температуры в феврале. Об этом РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

– Буквально за три дня, к 3 февраля температура повысится на 10-15 градусов. Уже в ряде регионов в Новосибирской, Омской области, на Алтае, в Хакасии будет оттепель. Такое резкое повышение и продолжительное повышение температуры. Минимум на неделю, - рассказал он.

При этом, по словам Вильфанда, маловероятно, что после вернутся сильные морозы под -45, так как зима уже близится к завершению.

Синоптики регионального Гидрометцентра прогнозируют на 2 февраля температуру -7, -12 градусов, по югу местами -3,+2 градуса. День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. 3 февраля столбик термометра покажет -1,-6 градусов, по югу местами 0,+5, ожидаются снег и метели.