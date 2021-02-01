На неделе в Алтайском крае ожидается поступление 15 тыс. доз вакцины

Ставить укол можно дважды. Фото: Олег УКЛАДОВ

На неделе с 1 по 7 февраля в Алтайском крае ожидается поступление новой партии вакцины от коронавируса. В регион должны привезти 15 тысяч доз препарата «Спутник V». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ранее в крае вакцинация «замедлилась» из-за нехватки препарата. Во многих поликлиниках перестали записывать пациентов на укол. В последние числа января в край завезли 7160 комплектов для вакцинации.

Тем временем в крае продолжается бесплатная выдача лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Препараты получили на данный момент 15 781 человек.

– На прошлой неделе Правительством РФ определена дополнительная сумма средств для лечения пациентов на амбулаторном этапе. Алтайскому краю выделено чуть более 12 миллионов рублей. Мы сейчас также формируем заявку и в ближайшее время будем приобретать дополнительное количество лекарственных препаратов для лечения этих больных, - доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на аппаратном совещании в правительстве.