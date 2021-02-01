В Камне-на-Оби произошел взрыв на станции техобслуживания

Взрыв на СТО. Фото: скриншот видео "Каменские известия"

Ночью 1 февраля в Камне-на-Оби произошел взрыв в станции технического обслуживания. Предположительно, причиной происшествия могла стать неисправность отопления, из-за чего взорвался котел, сообщают «Каменские известия».

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарной части поступило в 01:42. Проживающие в смежном с СТО доме люди услышали хлопок, вслед за которым начался пожар – загорелась мебель. После тушения огня под руинами рухнувшего здания нашли два автомобиля. Смежный с СТО дом не повредился, при этом сама станция технического обслуживания уничтожена взрывом практически полностью. Из четырех стен уцелела лишь та, что примыкает к жилому дому.

На данный момент на месте происшествия работают дознаватели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рубцовске произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек.