В Барнауле на линию вышел «тюнингованный» трамвай

Обновленный вагон. Фото: МУП "Горэлектротранс".

В Барнауле на маршрут №1 вышел обновленный трамвай. Как сообщают в Горэлектротрансе, вагон прошел полный капитально-восстановительный ремонт.

В вагоне полностью заменили внутреннюю обшивку салона, пассажирские сидения, электрооборудование, отремонтировали ходовую часть и кузов трамвая.

–Весь наш транспорт регулярно проходит техническое обслуживание и ремонт, но этого не достаточно. Износ трамвайного парка составляет 98 процентов, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение капитально-восстановительного ремонта», — отметил Николай Петряшин директор барнаульский МУП «Горэлектротранс».

По словам директора предприятия, такой «тюнинг» позволяет продлить срок службы трамвая еще на 15 лет. В этом году планируется обновить еще семь вагонов. В прошлом году были отремонтированы четыре трамвая. Это дешевле, чем покупать новый транспорт. Полный ремонт одного трамвая стоит около 6 миллионов рублей, что в пять раз меньше, чем покупка аналогичного нового вагона.