80-летняя барнаульская пенсионерка отсудила у чиновников 1,2 млн рублей

Женщина получила денежную компенсацию за жилье. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 80-летняя пенсионерка отсудила у мэрии более 1,2 млн рублей для улучшения жилищный условий. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2015 году дом женщины по ул. Южные Мастерские признали аварийным и подлежащим сносу. Барнаульская администрация выпустила распоряжение, по которому пенсионерку должны были переселить до 2 февраля 2016 года. Однако жилье

– Несмотря на это, меры по выкупу принадлежащего ей жилого помещения администрацией не были приняты, – рассказали в пресс-службе.

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании комитета жилищно-коммунального хозяйства и администрации города выплатить денежную компенсацию за жилье. Пенсионерка получила 1,2 млн рублей, которые направила на улучшение жилищных условий.

Напомним, ранее мы сообщали, что с бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина взыщут 107 млн рублей в пользу городского бюджета.