Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 февраля 2021 года составило 35 171

На сегодняшний день в ковидном госпитале находится 1673 человека с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных превысило 35 тыс. человек. Выписалось из больниц 150 пациентов.

Также за минувшие 24 часа зарегистрировано 16 смертельных случаев. Из них 13 наступили непосредственно от COVID-19. За все время пандемии умерло 1970. Именно из-за ковида скончались 1199 пациентов, по иным причинам 771 человек.

На сегодняшний день в ковидном госпитале находится 1673 человека с коронавирусом, еще один пациент лежит там по другим причинам. Помимо этого, там лежат 719 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент в крае насчитывается 369 тяжелобольных пациентов, из них подключены к аппаратам ИВЛ 97.

Остальные инфицированные лечатся дома. Из них 42 человека бессимптомно болеют коронавирусом, у 484 пациентов диагностирована вирусная пневмония.