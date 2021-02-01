Долгожданный интернет: «Ростелеком» завел оптику в 13 коттеджных поселков Барнаула

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» в 2020 году построил волоконно-оптические линии связи еще в 13 поселках Барнаула. Доступ к услугам компании получили более четырех тысяч жителей частного сектора. На январь 2021 года оптическая сеть федерального оператора действует во всех коттеджных поселках города.

В Казенной Заимке компания охватила самое большое количество домохозяйств — 1 271. На втором месте оказалась Гоньба — 1 080 домов, на третьем — Солнечная поляна, 1 002 дома.

«Ростелеком» вел строительство линий связи в коттеджных поселках Барнаула с 2016 года. Подключение к услугам компании проходило на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре. Первыми, у кого стал доступен скоростной интернет, стали поселки Запад-1, Фирсова Слобода, Фирсова Слобода-2, Спутник, Лесной, Октябрьский и частично поселок Бельмесёво. Потом список пополнила Фирсова Слобода-3.

В 2020 году компания форсировала подключение коттеджных поселков и реализовала сразу 20 проектов по строительству волоконно-оптических линий связи в частном секторе города. Впервые «Ростелеком» завел оптику в поселки Казенная Заимка, Борзовая Заимка, Гоньба, Спутник-2, Пригородный, Цветы Алтая, Центральный, Лебяжье, Черницкий и Мохнатушку. Оператор также построил новые сети и расширил охват домохозяйств на Солнечной поляне, в Научном городке и поселке Лесном.

Руководитель барнаульского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Алтайского филиала «Ростелекома» Владимир Хорошилов: «В 2020 году мы пересмотрели наши подходы по строительству и модернизации сетей: работали более адресно, исходя из потребностей населения. Из-за резко возросшего интернет-трафика провели большую работу по расширению каналов связи, во все реализованные проекты заложили большой запас прочности с перспективой развития. Сейчас мы оптимистично смотрим на 2021 год и, несмотря на суровые зимние условия, продолжаем строить».