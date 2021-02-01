В Алтайском крае набирают волонтеров для работы на Кубке мира по гребле

Соревнования пройдут на Гребном канале. Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае идет набор волонтеров для работы на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Заявки принимают до 31 марта, сообщают в пресс-службе правительства региона. Сами соревнования пройдут на барнаульском гребном канале 20-23 мая. По предварительным оценкам, понадобится 400 волонтеров, которые будут взаимодействовать с гостями и участниками чемпионата.

– Знание иностранного языка и опыт сопровождения крупных мероприятий станут основными критериями для отбора претендентов, - сообщают в туристском центре Алтайского края.

Волонтеры получат экипировку с символикой соревнований и памятные сувениры, для них организуют бесплатное питание и проезд во время рабочих смен.

Подать заявку в волонтерский корпус можно на портале dobro.ru. Телефон горячей линии волонтерского штаба 8-960-963-33-00, электронная почта volonterkubok@yandex.ru.