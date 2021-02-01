В Алтайском крае потеплеет до +2

В утренние часы местами возможны изморозь, туман. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день февраля в Алтайском крае ожидается потепление. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем 1 февраля в регионе температура воздуха составит -7...-12, а по юго-западу столбик термометра поднимется до -3...+2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможны изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в понедельник температура воздуха составит -8...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Водителей предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.