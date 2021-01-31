Полиция озвучила официальные данные по несанкционированному митингу в Барнауле

В несанкционированном митинге 31 января приняли участие 250 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

По официальным данным, в несанкционированном митинге 31 января приняли участие 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Из 250 участников силовики задержали 85, их доставили в территориальные отделы полиции. По сравнению с незаконной акцией, которая состоялась в прошлые выходные, число митингующих заметно уменьшилось.

Напомним, акция проходила в центре города. Полиция заранее подготовилась к митингу и оцепила территорию одной из площадей, а также ближайшие тротуары. Когда собрались митингующие, правоохранители предупредили их о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит административная ответственность. Также очевидцы сообщали о том, что в центре был закрыт ЦУМ, а некоторые кофейни ограничили продажу спиртного с 12:00 до 15:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульцы встали в хоровод на несанкционированном митинге

Корреспонденты «Комсомолки» передают, что на этот раз число митингующих в разы меньше (подробнее)