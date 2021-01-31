Жительница Бийска показала подросшего щенка, спасенного из завязанного мешка в мусорке

За год Молли окрепла и почувствовала себя настоящей хозяйкой в доме

Жительница Бийска Наталья Подолян, которая приютила щенка, найденного в завязанном мешке в мусорке, показала подросшего щенка. За год Молли окрепла и почувствовала себя настоящей хозяйкой в доме.

- Булочка выросла, - написала новая хозяйка Молли в инстаграме.

История чудесного спасения произошла в январе прошлого года. Тогда мужчина, гуляя с двумя питомцами, заметил, что собаки что-то обнаружили в мусорном баке. В завязанном мешке со строительным мусором она нашел щенка. Приютить милое создание согласилась бийчанка Наталья Подолян, которая уже имела опыт ухода за собаками – в доме Натальи уже жили на тот момент два питомца.

— Я не могла поступить по-другому, сердце кровь обливалось, когда увидела ее в этом мешке. Не разу ни пожалела, что взяла третью собаку, теперь скучать мне не приходится, — рассказывала она.

Кстати, Молли стала настоящей звездой в интернете. Когда видео её спасения облетело соцсети, питомца с хозяйкой позвали на программу «Видели видео?» на Первом канале.

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