В Рубцовске разыскивают пропавшего школьника в зеленой куртке

Его местоположение неизвестно с 28 января Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Рубцовске организовали поисковую операцию после пропажи 14-летнего школьника. Как сообщают поисковики «Лизы Алерт», подросток пропал 28 января.

Несовершеннолетний, Евгений Мошкин, так и не вернулся из школы. Волонтеры рассказали о приметах: рост – 160 см, среднее телосложение, каштановые короткие волосы, зеленые глаза. Был одет в зеленую куртку, темно-синие брюки, черные ботинки и черную шапку.

- Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении пропавшего ребенка, просят звонить по телефону 8-(800)-700-54-52 или 112, - пишут в группе «Лиза Алерт в Алтайском крае».

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