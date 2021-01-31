Больше тысячи молодых инвалидов обратились в центры занятости на Алтае в 2020 году

По сравнению с предыдущим годом число обращений снизилось Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по итогам прошлого года в центры занятости населения обратились 1124 молодых инвалида, в том числе 800 – дистанционно. По данным краевого управления по труду и занятости, трудоустроено было 493 из обратившихся. Это 44%.

- Для 115 молодых инвалидов организовали временные рабочие места на условиях софинансирования из средств краевого бюджета, 14 безработных граждан направили на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, - пояснили в ведомстве.

Работодателям региона помогают с созданием рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, по региональной программе организации стимулируют к приему инвалидов, возмещая им затраты на оборудование рабочих мест, создание необходимой инфраструктуры частично оплачивая труд инвалидов.

Годом ранее число обратившихся за трудоустройством было больше. Специалисты связывают это с ограничительными мерами по распространению коронавируса.