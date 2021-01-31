Почти 600 барнаульских студентов очищали краевую столицу от снега

В городе прошла акция «Снежный десант 2021» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 31 января в Барнауле прошла молодежная социально-значимая акция «Снежный штурм». По информации городской администрации, в ней приняли участие больше 600 студентов.

Акция проходит на протяжении двух дней - 30 и 31 января. Учащиеся 58 организаций высшего и профессионального образования были направлены на очистку города от снега. В зону работ попали детские площадки, пешеходная улица Мало-Тобольская и так далее.

Также в рамках месячника оборонно-массовой работы прошла игра.

- На базе общежитий образовательных организаций высшего и профессионального образования города впервые состоялась квест-игра «Патриот». Квест-игра направлена на повышение гражданской, патриотической активности молодежи, формирования положительного отношения к службе в армии, - отметили в мэрии.

Игра проходит по трем направлениям: теория, спорт и творчество.

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