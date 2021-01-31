Барнаульский ЦУМ закрыл двери для посетителей 31 января

Фото: "Толк"

Сегодня, 31 января, в Барнауле временно закрылся ЦУМ. Как пишет «ТОЛК» со ссылкой на своего корреспондента, соответствующее объявление появилось на дверях торгового центра.

- Уважаемые покупатели! ТЦ ЦУМ не работает по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении.

А вот кофейни в центре краевой столицы продолжают работать, но некоторые из них с 12:00 до 15:00 ограничили продажу алкогольной продукции. Ссылаются они также на технические неполадки.

Кроме того, источник «Комсомолки» сообщил, что есть проблемы с ожиданием общественного транспорта. А если попасть на долгожданный автобус все же удается, то водители проезжают мимо остановки «Площадь Советов».

Тем временем, в зоопарке Барнаула наблюдается настоящий "бум" посетителей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за два с половиной часа действия "Дня благодарности" пришли посмотреть на зверей больше 3 тысяч человек. Сегодня до 17:00 "Лесная сказка" принимает гостей бесплатно!

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