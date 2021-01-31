Число умерших больных ковидом на Алтае приближается к 2000

Умерло 1 954 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число умерших приблизилось к 2000 человек.

- Умерло 1 954 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1186 человек; иные причины смерти – 768 человек, - отметили в штабе.

Также за прошедшие сутки выявили еще 180 случаев заражения новой инфекцией. Всего с начала пандемии было подтверждено больше 39 тысяч фактов инфицирования. Большинство зараженных, а это 35021 человек, уже вылечились.

В ковидных госпиталях сейчас находятся 1673 пациента с ковидом и 740 – с пневмонией. Еще один человек находится там по другой причине. Тяжелобольных в инфекционках – 369 человек, 98 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На дому под наблюдением медиков находятся 42 бессимптомника и 494 пациента с пневмонией.

На утро 31 января медицинские организации Алтайского края получили 18242 дозы вакцины от ковида. Прививаются сейчас 12538 человек: 11027 жителей региона получили первую прививку, 1511 – привились полностью.

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