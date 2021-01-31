С февраля на реконструкцию закрывается мост через Барнаулку

На время работ будет изменено движение автобуса №65 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 1 февраля в Барнауле начинается реконструкция моста через Барнаулку. Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщали, что движение транспорта по всей ширине дороги закроют уже с 09:00 1 февраля до 20:00 1 ноября. Так, под ограничение попадет участок улицы Челюскинцев в районе здания №2а.

- Существующий мост, предназначенный как для автомобилей, так и пешеходов, был построен в 1970 году. Ранее работы по ремонту или реконструкции моста не проводились, выполнялись лишь работы по ремонту перильных ограждений. В 2014 году выполнено исследование и дано заключение об аварийном состоянии моста, в связи с чем было принято решение о реконструкции, - отмечали в мэрии.

Кстати, на время работ будет изменено движение автобуса №65. В направлении от улицы Солнечная Поляна до микрорайона Восточный он будет двигаться по следующему маршруту: улица Загородная, улица Челюскинцев, улица Гоголя, Красноармейский проспект, улица Ползунова и далее. А в обратном направлении автобус будет ехать по схеме Красноармейский-Ползунова-Радищева-Гоголя-Челюскинцев-Загородная и далее.