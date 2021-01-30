На Алтае снова разрешили краткосрочные свидания в исправительных учреждениях

Длительные встречи по запретом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае разрешили краткосрочные свидания в исправительных учреждениях с 28 января. Ранее они были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас встречи разрешены с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

- Граждане, прибывшие на свидание, обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски, а также соблюдать социальную дистанцию. При посещении учреждений будет осуществляться входной контроль состояния здоровья с проведением термометрии и обработкой рук кожным антисептиком. Лица с признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела (выше 37,0) в учреждения допускаться не будут, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Свидания с родственниками и иными лицами будут проводиться через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Предоставление длительных свиданий по-прежнему приостановлено до особого указания.