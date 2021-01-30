В Бийске пассажир угнал у 84-летнего пенсионера автомобиль

Похищенный автомобиль.

В Бийске у 84-летнего мужчины угнали автомобиль. Он жил в соседнем районе и собрался в город за продуктами. По дороге ему встретился подвыпивший знакомый, пенисонер решил его подвезти и они вместе поехали в город.

- Когда приятели прибыли в пункт назначения, владелец авто отправился в магазин, а односельчанин остался ждать в машине. Однако, когда покупки были совершены, оказалось, что транспортное средство исчезло с парковки, а вместе с ним и знакомый, - сообщает официальный сайт краевого управления МВД.

Оперативники разыскали угонщика и автомобиль. Оказалось, что подвыпивший пассажир, устав ждать, просто пересел на водительское место и поехал обратно домой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.