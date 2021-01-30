Экспорт в Китай из Алтайского края вырос на 42%

Правительство региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Самым крупным партнером Алтайского края, по итогам прошлого года, стал Китай, который импортировал из региона продукцию на сумму более 137 млн долларов. Это на 42% больше, чем в 2019 году.

- Второе место по объемам закупленного продовольствия традиционно занимает Казахстан. Всего в эту страну экспортировали 115,8 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 46 миллионов долларов США, к 2019 году рост составил порядка 10%. В основном казахстанские партнеры приобретали зерновые и масличные культуры, различные пищевые продукты, сыры и пивобезалкогольные напитки, - сообщает правительство региона.

Всего регион сотрудничает с 71 страной, 82% от общего объема экспорта агропромышленного комплекса приходится на Китай, Казахстан, Монголию, Латвию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Германию, Афганистан.