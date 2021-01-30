Правительство края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стало меньше детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам прошлого года насчитали 789 несовершеннолетних, попавших в эту категорию. Это на 88 человек, меньше, чем годом ранее.

По мнению чиновников, это связано с ранним выявлением детей, чьи родители действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью несвершеннолетних либо препятствуют их нормальному воспитанию и развитию.

С такими семьями проводится комплексная работа по предотвращению распада семьи и лишения родительских прав.

- В ведомстве усилили методическое сопровождение специалистов органов опеки и попечительства, а также организовано выделение дополнительных ставок для специалистов в этом виде деятельности, - цитирует сообщения минобра региональное правительство.