СК: на Алтае на ремонте дорог чиновник вывел 3,4 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай теперь уже бывший директор местного «автодора» обвиняется в мошенничестве. По данным регионального следственного комитета, он также являлся директором подрядной организации, которая получила заказ на ремонт дороги «Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (природный парк Белуха).

Это все происходило с декабря 2016 года по декабрь 2017 года. В результате часть работ выполнена не была, однако мужчина дал указание подчиненным принять объект на общую сумму порядка 3,4 млн рублей и подписать соответствующие акты, содержащие ложные сведения.

- В результате преступных действий злоумышленника на основании подложных документов с расчетного счета учреждения подрядчику были перечислены денежные средства в размере более 28,3 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы, в связи с чем бюджету Республики Алтай был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму порядка 3,4 млн рублей, - сообщают следователи.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).