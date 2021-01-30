«Следователь из Москвы» развел рубцовчанина на 550 тысяч рублей

Берегись мошенника. Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые люди в возрасте, как доверчивые дети, ведутся на банальные уловки мошенников. Недавно один из них развел 63-летнего мужчину из Рубцовска, пообещав ему компенсацию в сумме 19 млн рублей за покупку фальсифицированных лекарств.

Жулик представился следователем из Москвы, звонил несколько недель подряд, убеждал мужчину переводить деньги за «госпошлины», «налоги», «транспортировку». Таким образом, мужчина перевел более 550 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщает региональное управление МВД на своем официальном сайте.

Полиция просит жителей края проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и не перечислять денежные средства.