Барнаульские улицы чистили новые снегоуборочные машины

Новая техника Фото: материалы пресс-служб

Барнаульские улицы в ночь на 30 января чистила новая снегоуборочная техника, которую закупили в начале этого года. Всего на покупку 21 единицы было потрачено 89 млн рублей.

- 13 из них приобретены за счет средств администрации Алтайского края. Это четыре коммунальные дорожные машины на базе КАМАЗ, два автогрейдера, два фронтальных погрузчика и пять тракторов МТЗ-82 и оборудование к ним. Еще восемь единиц спецтехники приобретены за счет средств бюджета города Барнаула. Это техника для уборки на тротуарах: пять универсальных фронтальных мини-погрузчиков Ant-1000 и три трактора МТЗ-82, - сообщает пресс-служба мэрии.

Техника может быть оборудована задач ковшом, щеточным оборудованием или шнекоротором. Мини-погрузчики имеют габариты, удобные для выполнения работ на тротуарах.

На сегодняшний день вся техника зарегистрирована и уже показывает свою эффективную работу на зимних дорогах Барнаула. Автопарк предприятия в настоящее время насчитывает 260 единиц снегоуборочной техники.

Минувшей ночью с дорог Барнаула вывезли почти 6 тыс. кубометров снега.