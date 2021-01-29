На фоне пандемии в Алтайском крае в два раза выросло число безработных

На сегодняшний день в рядах безработных числится 34,8 тыс. граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

На фоне пандемии в Алтайском крае вдвое выросло число безработных по сравнению с 2019 годом. Об этом в ходе пресс-конференции 29 января рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Максимально количество безработных было зафиксировано в сентябре 2020 года – 40,6 тысяч человек. Под конец года показатель снизился до 36 тысяч человек. На сегодняшний день в рядах безработных числится 34,8 тыс. граждан. По сравнению с прошлым годом цифра выросла в два раза. Тогда в крае насчитывалось 17 тысяч человек с таким статусом.

Надежда Капура отмечает при этом, что каждый второй безработный уволился по собственному желанию. У 12 тыс. человек истекли трудовые договоры. Также, по мнению чиновницы, люди активно обращались в центры занятости из-за увеличения максимального размера пособия до уровня МРОТ.