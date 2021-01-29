В Алтайском крае мужчина убил свою мать 43 ударами по голове и телу

мать и сын распивали алкоголь. Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летний житель Курьинского района Алтайского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

По данным следствия, в ночью в октябре 2020 года обвиняемый пришел в гости к своей матери. Они выпили, а затем поссорились из-за длительного конфликта на бытовой почвеОбвиняемый начал жестоко избивать родную мать. Всего он нанес ей не менее 43 у Обвиняемый, находясь в доме, а затем на придомовой территории жестоко избил мать, нанеся не менее 43 ударов по голове и телу. 59-летней потерпевшая умерла на месте происшествия от полученных травм.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с направили в суд для рассмотрения по существу.