В Алтайском крае перекрыли трассу из-за непогоды

На дорогах плохая видимость. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 29 января, из-за метели перекрыли трассу К-11 Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай с 7 по 113 км. Проезд транспорта запрещен в границах Бийского и Солтонского районов.

Движение ограничили, чтобы предупредить риск возникновения ДТП из-за плохой видимости. На других автомобильных дорогах проезд пока открыт, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Водителям рекомендуют в условиях непогоды рекомендуют ехать медленно и быть осмотрительными.

–При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких, – отмечают в пресс-службе МЧС.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.