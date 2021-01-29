Министр спорта РФ и губернатор Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение заключено между правительством Алтайского края и министерством спорта РФ. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин работает в Алтайском крае. В ходе визита он уже успел подписать соглашение о сотрудничестве с губернатором Виктором Томенко. Документ касается реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», оснащения и реконструкции спортивных объектов, развития приоритетных видов спорта, включая спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и многое другое.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в прошлом году на Алтае смонтировали 25 площадок ГТО, в Рубцовске открылся ледовый дворец, в Славгороде и Заринске постелили полноразмерные футбольные поля. В планах на ближайший год – строительство двух крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, ледового дворца и искусственного футбольного поля в Бийске.

– Я знаю, как было непросто в Алтайском крае в связи с пандемией, особенно в осенний период, - отметил министр Олег Матыцин. - Надеюсь, что такие испытания не повторятся, а те обстоятельства, что мы вместе преодолели, сделали нас еще более сильными.

Во время рабочей поездки министр намерен посетить чемпионат СФО по настольному теннису, спортивный кластер «Лабиринт», Алтайский госуниверститет и гребной канал.