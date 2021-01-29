Клиенты Почты России из 62 регионов стали миллионерами по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото»

175 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское Лото», приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в 62 регионах страны. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным на Почте России в 2020-м году, составила более 5 млрд рублей.

По одному миллиону рублей выиграли 15 клиентов Почты России в Москве и 15 клиентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Еще 10 миллионеров приобрели лотерейные билеты в отделениях почтовой связи Московской области, 8 миллионеров – в Свердловской области, 6 миллионеров – в Ханты-Мансийском АО-Югре.

Счастливые билеты с выигрышем в 1 миллион рублей купили 5 клиентов Почты России в Красноярском крае и Челябинской области. После розыгрыша новогоднего тиража по 4 миллионера появилось в Республиках Дагестан, Коми, Башкортостан и Татарстан, Краснодарском крае, Нижегородской и Новосибирской областях.

Помимо этого, по 1 миллиону рублей выиграли клиенты почтовых отделений Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Ростовской, Самарской, Тверской и Пензенской областей, Забайкальского и Пермского края, Кабардино-Балкарской, Чеченской и Карачаево-Черкесской Республик, а также Республики Северная Осетия-Алания.

Всего за 2020-й год в отделениях Почты России было приобретено более 82 миллионов лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались 34 млн лотерейных билетов. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным на Почте России в 2020-м году, составила более 5 млрд рублей.

Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели всероссийские государственные лотереи уже перечислили более 14 миллиардов рублей.

Почта России является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.