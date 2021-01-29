СМИ: сын первого замглавы мэрии отремонтировал забор, в который врезался на автомобиле

Водитель признал вину. Фото: Олег УКЛАДОВ

В суд направили дело о резонансном ДТП, в котором водитель въехал в частный дом и сломал забор. Авария произошла в Барнауле 19 ноября 2020 года. Как пишет «Алтапресс» со ссылкой на прокуратуру Железнодорожного района, обвиняемый полностью признал свою вину. По информации издания, участником ДТП был сын первого замглавы администрации Барнаула Филипп Воронков.

Дело было расследовано в сокращенной форме. Как сообщает прокуратура, обвиняемый вину признал в полном объеме, помимо этого, «осуществил ремонт забора и газовой трубы».

Напомним, ДТП произошло 19 ноября на улице Власихинской возле дома №27. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого иномарка врезалась в частный дом. Очевидцы сообщили, что за рулем иномарки мог быть Филипп Воронков. После инцидента он уволился с должности замначальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула».

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