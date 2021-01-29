Барнаул соревнуется за звание самого привлекательного города страны

Пока Барнаул занимает 31-ю строчку в рейтинге. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул борется за звание самого привлекательного и узнаваемого города России. Голосование проходит на сайте проекта «Город России – национальный выбор». В нем может участвовать любой желающий.

По итогам конкурса будет выбран административный центр, которые обладает неповторимым историческим и культурным наследием и достоин стать национальным символом.

На сегодняшний день Барнаул держится на 31 месте из 83. За него отдали 773 голоса. Лидерские позиции занимают Курск, Тюмень, и Ставрополь. На последний местах Ижевск, Горно-Алтайск и Якутск.

Голосование продлится до конца года. Итоги подведут 30 декабря в 15.00 по московскому времени. Чтобы проголосовать за выбранный город, не нужно регистрироваться на сайте. Для исключения автоматической накрутки, проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки.