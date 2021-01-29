Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 января 2021 года составило 38 640

В ковидных госпиталях остаются свободными 1129 свободных коек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело почти столько же - 184 пациента. Общее число заболевших превысило 38,5 тысяч человек. Выписались из больниц свыше 34,5 тысяч переболевших ковидом.

На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1724 человека. По иным причинам там лежит один пациент. Также в ковидных госпиталях лечится 731 пациент с вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

На сегодняшний день в крае насчитывается 370 тяжелобольных пациентов, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные заболевшие лечатся дома. 46 из них бессимптомно болеют коронавирусом, у 461 пациента диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

В ковидных госпиталях остаются свободными 1129 свободных коек.