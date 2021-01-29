Премьера сериала «За час до рассвета» на Wink состоится 16 февраля

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16 февраля онлайн-сервисы more.tv, Wink и КиноПоиск HD представят премьеру одного из самых ожидаемых российских сериалов 2021 года — криминальный ретро-детектив «За час до рассвета» (18+) режиссера Игоря Зайцева.

В главных ролях снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха и Максим Белбородов. Сериал состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить на платформах каждый вторник в подписке.

«За час до рассвета» — прежде всего история про людей, про характеры, про судьбы и про близкие каждому человеку ценности, про дружбу и предательство, любовь и верность. При этом здесь лихо закрученный сюжет с яркими и самобытными персонажами. И главная интрига — это психологическое противостояние героев Бурковского и Хабенского. Один прошёл войну, для него все четко — по ту сторону фронта фашисты. А другой, наоборот, сражается с внутренним врагом, который всегда где-то рядом и внешне ничем не отличается от него самого», — рассказал режиссёр Игорь Зайцев.

Работа над сериалом заняла полтора года. Большая часть проекта снималась в заброшенных заводских зданиях в Подмосковье. Также съемки проходили в Твери, в знаменитом Морозовском городке (двор Пролетарки), который помог воссоздать атмосферу маленького закрытого городка. Это уникальное место — историко-архитектурный комплекс, который включает пятьдесят зданий из красного кирпича, построенных для «Тверской мануфактуры» известного мецената Саввы Морозова. Во дворе Пролетарки больше всего сцен актеры сыграли в легендарной казарме «Париж», которая на время превратилась в конспиративную квартиру.