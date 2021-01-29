Бывшему губернатору Алтайского края вручили почетную грамоту

Награждал Сурикова Александр Романенко. Фото: АКЗС

Экс-губернатора Алтайского края Александра Сурикова наградили почетной грамотой АКЗС. Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.

Сурикова наградили за «многолетний добросовестный труд и большой вклад в реализацию социально-экономической политики». Награждение прошло на 50-й сессии АКЗС 28 января. Грамоту вручал председатель АКЗС Александр Романенко.

Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год.

Также в этот день почетную грамоту АКЗС вручили депутату краевого парламента Алексею Кривенко и уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Андрею Осипову. Благодарность губернатора получил заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин. Награждал его Виктор Томенко.